Михаил Коляда вернулся к тренировкам на льду после болезни

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда впервые вышел на лёд после перенесённой болезни.

Спортсмен опубликовал в своём телеграм-канале фото коньков и подисал его: «Мои лучшие друзья. Всем хорошей недели».

Ранее тренер Татьяна Мишина сообщала, что не знает, успеет ли Коляда восстановиться к финалу Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.

Из-за обострения хронического насморка и высокой температуры Михаил Коляда пропустил чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который проходил 28–29 января. По этой же причине 27-летний спортсмен не выступал на чемпионате России, который прошёл с 22 по 24 декабря 2022 года в Красноярске.