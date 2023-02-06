Михаил Коляда вернулся к тренировкам на льду после болезни
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Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда впервые вышел на лёд после перенесённой болезни.
Спортсмен опубликовал в своём телеграм-канале фото коньков и подисал его: «Мои лучшие друзья. Всем хорошей недели».
Ранее тренер Татьяна Мишина сообщала, что не знает, успеет ли Коляда восстановиться к финалу Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.
Из-за обострения хронического насморка и высокой температуры Михаил Коляда пропустил чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который проходил 28–29 января. По этой же причине 27-летний спортсмен не выступал на чемпионате России, который прошёл с 22 по 24 декабря 2022 года в Красноярске.
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