Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губанова: не представляю, как тяжело было Валиевой на Олимпийских играх

Губанова: не представляю, как тяжело было Валиевой на Олимпийских играх
Комментарии

Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, высказалась о моменте, когда российская спортсменка Камила Валиева из-за допингового скандала прошла мимо журналистов на Олимпийских играх в Пекине, закрыв лицо капюшоном.

«Я с той тренировки ушла раньше, так что видела только фотографи. Не представляю, насколько тяжело было Камиле в тот момент и как она вообще собралась, справилась и вышла на лед. Давление на нее было нереально», — цитирует Губанову «РИА Новости Спорт».

Сама же Анастасия Губанова стала победительницей чемпионата Европы 2023 года в Эспоо (Финляндия) с результатом 199,91 балла. В 2022 году Камила Валиева была лучшей с результатом 259,06 балла.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023