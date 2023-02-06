Губанова: не представляю, как тяжело было Валиевой на Олимпийских играх
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Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, высказалась о моменте, когда российская спортсменка Камила Валиева из-за допингового скандала прошла мимо журналистов на Олимпийских играх в Пекине, закрыв лицо капюшоном.
«Я с той тренировки ушла раньше, так что видела только фотографи. Не представляю, насколько тяжело было Камиле в тот момент и как она вообще собралась, справилась и вышла на лед. Давление на нее было нереально», — цитирует Губанову «РИА Новости Спорт».
Сама же Анастасия Губанова стала победительницей чемпионата Европы 2023 года в Эспоо (Финляндия) с результатом 199,91 балла. В 2022 году Камила Валиева была лучшей с результатом 259,06 балла.
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