Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что он не переживёт операцию

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который уже месяц находится в больнице под наблюдением врачей.

Из-за постоянного переноса операции гангрена прогрессирует, поэтому спортсмену могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что Костомаров не переживёт операцию.

Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения. Об этом сообщает Mash.

После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Роман дышит через трахеостому.