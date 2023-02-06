Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что он не переживёт операцию

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который уже месяц находится в больнице под наблюдением врачей.
Из-за постоянного переноса операции гангрена прогрессирует, поэтому спортсмену могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что Костомаров не переживёт операцию.
Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения. Об этом сообщает Mash.
После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Роман дышит через трахеостому.
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