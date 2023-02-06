Радионова высказалась о решении ISU не признавать Щербакову самой ценной фигуристкой года

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) признать американца Нэйтана Чена, а не Анну Щербакову самым ценным фигуристом года.

«Для меня победа Нэйтана Чена была ожидаема. Я изначально говорила, что он может выиграть премию Skating Awards. Нэйтан не один сезон и олимпийский цикл доказывал своё место. Я считаю, что всё абсолютно заслуженно», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кроме Чена и Щербаковой на награду также претендовал французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Стоит отметить, что все финалисты номинации завоёвывали золотые медали Олимпиады 2022 года в Пекине в своих видах.



