Этери Тутберидзе наградили орденом Александра Невского
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского.
Указ президент России Владимира Путина о присуждении госнаград появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди воспитанников Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сейчас под её руководством тренируются олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, а также серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова.
В 2022 году Этери Тутберидзе была присвоена категория тренера высшего национального уровня.
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