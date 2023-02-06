Этери Тутберидзе наградили орденом Александра Невского

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского.

Указ президент России Владимира Путина о присуждении госнаград появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди воспитанников Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сейчас под её руководством тренируются олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, а также серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова.

В 2022 году Этери Тутберидзе была присвоена категория тренера высшего национального уровня.

