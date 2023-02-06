Илья Авербух: Степанова и Букин ещё не всё досказали в спорте. Перспективы у ребят высокие

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о дальнейшей судьбе танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин.

«Какие перспективы у дуэта после перерыва? Способен ли он снова стать одним из флагманов российских танцев на льду? Да, думаю, что перспективы у ребят очень высокие. Они явно ещё не всё досказали в спорте. Считаю, что пара зазвучит ещё ярче и сильнее. У них есть все шансы стать лидерами нашей команды», — сказал Авербух «Матч ТВ».

Степанова и Букин пропустили первую половину сезона-2022/2023 из-за травмы партнёрши. Пока Александра лечилась, Иван выступал в шоу «Ледниковый период». Недавно фигуристы вернулись к тренировкам. Они двукратные чемпионы России (2021, 2022), двукратные серебряные призёры чемпионата Европы (2019, 2022), бронзовые призёры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012), четырёхкратные серебряные призёры чемпионата России (2017–2020), бронзовые призёры чемпионата России (2015, 2016), трёхкратные победители турнира Finlandia Trophy (2014, 2016, 2018).