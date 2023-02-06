Тарасова — о Костомарове: ампутация — страшно для любого человека

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Ранее появилась информация, что врачи могут ампутировать ногу спортсмена.
«Конечно, переживаем. Это страшно для любого человека», – приводит слова Тарасовой «360».
Также Тарасова отметила, что не связывалась с врачами и самим спортсменом в последнее время, поэтому не может подтвердить или опровергнуть информацию о возможной операции.
Напомним, Костомаров 10 января был госпитализирован и подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Позже появилась информация, согласно которой Костомарову могут ампутировать ногу по колена из-за прогрессирующей гангрены.
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