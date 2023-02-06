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Татьяна Тарасова: Илья Малинин — это не русская школа. Он американский спортсмен

Татьяна Тарасова: Илья Малинин — это не русская школа. Он американский спортсмен
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об американском фигуристе Илье Малинине, отметив, что не считает его продуктом русской школы.

«Илья Малинин – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители, но живут они в Америке. Единственное отношение к русской школе он имеет через родителей, которые в России выросли и воспитывались в русской школе», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 18-летний американец Малинин внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Ранее он также стал победителем чемпионата США. По сумме произвольной и короткой программ он набрал 287,74 балла, более чем на 10 баллов опередив ближайших преследователей.

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