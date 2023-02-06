Татьяна Тарасова: Илья Малинин — это не русская школа. Он американский спортсмен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об американском фигуристе Илье Малинине, отметив, что не считает его продуктом русской школы.

«Илья Малинин – это не русская школа. Он американский спортсмен, у которого русские родители, но живут они в Америке. Единственное отношение к русской школе он имеет через родителей, которые в России выросли и воспитывались в русской школе», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 18-летний американец Малинин внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Ранее он также стал победителем чемпионата США. По сумме произвольной и короткой программ он набрал 287,74 балла, более чем на 10 баллов опередив ближайших преследователей.