Камила Валиева вспомнила своё выступление на Олимпиаде-2022, которому исполнился год

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Камила Валиева в своём телеграм-канале вспомнила о своём выступлении на Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай).
«Ровно год назад проходила Олимпиада в Пекине, где я выступала в командном турнире и представила короткую программу In Memoriam. За свой прокат я получила оценку – 90,18, что стало новым олимпийским рекордом. В моей памяти навсегда останется этот день и этот прокат. Вместе с вами вспоминаю, как это было», — написала Валиева.
На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.
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