Евгения Медведева ответила на вопрос, хотелось бы ей в будущем стать журналистом

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в своём телеграм-канале ответила на вопрос, хотелось бы ей в будущем стать журналистом.
«Брать интервью понравилось. Хоть и сложнее, чем быть гостем. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей пока не думала», — ответила Евгения Медведева.
После Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В последнем сезоне «Ледникового периода» Евгения в паре с актёром театра и кино Фёдором Федотовым заняла второе место.
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