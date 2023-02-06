Матыцин — о Костомарове: спортивная семья переживает за здоровье выдающегося спортсмена

Министр спорта России Олег Матыцин выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову, который уже почти месяц находится в реанимации.

«Вопрос здоровья — это всегда достаточно интимный вопрос. Мы все переживаем, вся спортивная семья переживает за здоровье нашего выдающегося спортсмена, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления. Какие-то детали, связанные с лечением и с сегодняшним состоянием, я, к сожалению, не могу оценивать.

Компетентные врачи сделают всё необходимое для того, чтобы он в ближайшее время максимально был здоровым и чтобы близкие и родные его увидели. И чтобы мы как спортсмены, как тренеры и как люди, которые за него переживают, тоже были спокойны и гордились тем, что он выздоровел», — приводит слова Матыцина ТАСС.