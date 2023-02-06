Источник: по лечению Костомарова дистанционно дают консультации специалисты из Германии

Врачи из Германии дают консультации по лечению олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом сообщает источник Пятого канала.
Сообщается, что иностранные специалисты получают результаты обследований дистанционно и дают свои рекомендации по лечению. Также не исключено, что в дальнейшем Костомаров продолжит лечение в Германии.
После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Роман дышит через трахеостому.
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.
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