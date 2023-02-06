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Источник: по лечению Костомарова дистанционно дают консультации специалисты из Германии

Источник: по лечению Костомарова дистанционно дают консультации специалисты из Германии
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Врачи из Германии дают консультации по лечению олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом сообщает источник Пятого канала.

Сообщается, что иностранные специалисты получают результаты обследований дистанционно и дают свои рекомендации по лечению. Также не исключено, что в дальнейшем Костомаров продолжит лечение в Германии.

После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Роман дышит через трахеостому.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.

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