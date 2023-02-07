Источник: Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге, сообщает телеграм-канал 112.

Тяжёлая операция прошла накануне, 6 февраля. Её целью было убрать весь некроз и остановить процесс отмирания клеток. Ранее сообщалось, что гангрена затронула обе ноги фигуриста, однако в ходе операции врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги. На левой зона поражения оказалось большой, и пришлось полностью ампутировать голеностоп.



После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, температура скачет. Врачи делают регулярные перевязки и берут анализы.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.