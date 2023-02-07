Мать Костомарова не пускают к фигуристу. СМИ сообщают, что ему ампутировали стопу

Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, не смогла прокомментировать информацию о состоявшейся накануне операции её сына. По данным источника, фигуристу ампутировали левую стопу. Как сообщают «Известия», женщина рассказала, что навещать сына ей пока не разрешают, а все актуальные данные о его здоровье есть только у врачей.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения и развитию некроза тканей ног. Несколько дней обсуждалась необходимость ампутации. Ранее источник сообщил, что тяжёлая операция прошла накануне, 6 февраля. Фигуристу ампутировали левый голеностоп и провели чистку правой ноги.

После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, у него скачет температура. Врачи делают регулярные перевязки и берут анализы.