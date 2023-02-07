Иван Букин заявил, что продолжит карьеру в дуэте с Александрой Степановой

Двукратный чемпион России в танцах на льду, многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, отреагировал на слухи о том, что дуэт завершил карьеру.

«Собираемся ли возвращаться? А никто и не уходил! Нас нет на соревнованиях в этом сезоне? Да, это действительно так. Но будем стараться, чтобы в следующем мы были.

Дадим ли бой молодёжи? Думаю, да. Будем стараться, работать. Честно, смотря на соревнования, я понимаю, что очень соскучился по ним. С удовольствием бы поучаствовал в турнирах такого уровня. Везде в России провели просто прекрасные соревнования», — приводит слова Букина «Матч ТВ».

Степанова и Букин пропустили сезон из-за травмы партнёрши, которая уже вернулась к тренировкам. Иван участвовал в телепроекте «Ледниковый период», где катался в паре с телеведущей Аллой Михеевой.