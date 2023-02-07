Бестемьянова: первое, что делаю утром — смотрю новости о Костомарове. Все молимся за него

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала слова поддержки победителю Игр-2006 Роману Костомарову, который с 10 января госпитализирован с тяжёлой пневмонией.

Костомаров долгое время был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ. Ранее СМИ сообщили, что накануне фигуристу из-за некроза тканей ампутировали левый голеностоп и провели чистку правой ноги.



«Мы все очень переживаем за здоровье Романа Костомарова. Первое, что я делаю утром, когда просыпаюсь, это смотрю новости — а затем несколько в течение дня. К сожалению, у меня нет прямого контакта ни с Оксаной, ни с его близкими друзьями, я слежу в новостях. Желаем ему выздоровления и молимся за него», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.