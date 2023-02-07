Фигурист Иван Букин оценил перспективу участия россиян в Олимпиаде-2026

Двукратный чемпион России в танцах на льду, многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, оценил перспективу участия россиян в зимних Олимпийских играх 2026 года.

«Внутренние ощущения на этот счёт есть, но это моё личное. Надеюсь, что спорт останется спортом, и все атлеты, неважно откуда, смогут принять участие, посоревноваться. Чтобы присутствовал честный олимпийский дух. Всё-таки я могу сказать, что никогда не забуду, что это такое. Олимпийский дух на международных соревнованиях, Олимпиаде — это прекрасное ощущение. Надеюсь, что следующие зимние Игры пройдут в такой же доброй атмосфере, всё будет целостно — так, как должно быть. Чтобы всё было, как на обычных Олимпийских играх, а все невзгоды и недопонимания ушли. Спорт — это праздник, все должны быть счастливы! Поэтому и не хочется обсуждать какие-то темы, не касающиеся непосредственно самого спорта», — приводит слова Букина «Матч ТВ».

Напомним, Степанову и Букина не допустили на Олимпийские игры – 2018. После допингового скандала с российскими спортсменами МОК высылал на Игры в Пхёнчхан индивидуальные приглашения. До сих пор не известно, почему фигуристы их не получили.