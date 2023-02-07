Иван Букин рассказал о сотрудничестве с Александрой Трусовой

Двукратный чемпион России в танцах на льду, многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о сотрудничестве с серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александрой Трусовой.

Букин помогал Трусовой в подготовке к чемпионату России – 2023, с которого фигуристка снялась из-за высокой температуры.

«Меня пригласила работать Светлана Владимировна Соколовская. Для меня это интересный опыт. В будущем, конечно, хотелось бы работать в этом направлении.

Мы работали над программами. Я как представитель танцев на льду в большей степени работал над широтой движений, над чёткостью и, конечно, что то менял, что то добавлял. Думаю, что пока рано говорить долго об этом сотрудничестве. Должно пройти время», — приводит слова Букина «Матч ТВ».

Трусова тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской с октября 2022 года. Ранее 18 летняя спортсменка занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.