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«Ромка, держись!» Дмитрий Губерниев обратился к Костомарову со словами поддержки

«Ромка, держись!» Дмитрий Губерниев обратился к Костомарову со словами поддержки
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

По сообщению СМИ, накануне Костомарову, с 10 января находящемуся в больнице с тяжёлой пневмонией, ампутировали левую стопу из-за развивающейся гангрены.

«Могу только ему пожелать сил. В расцвете шоу-карьеры для фигуриста… Что тут скажешь? Я переживаю дико, знаком с Ромой сто лет. Великолепный парень, огромный спортсмен. Я могу только молиться. Дай бог сил Роману Костомарову. Ромка, держись», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, у него скачет температура. Врачи делают ему регулярные перевязки и берут анализы.

Костомарову ампутировали стопу. Всё о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Костомарову ампутировали стопу. Всё о состоянии здоровья олимпийского чемпиона
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