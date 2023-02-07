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Журова объяснила, почему супруга Костомарова не общается со СМИ

Журова объяснила, почему супруга Костомарова не общается со СМИ
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, почему Оксана Домнина, супруга победителя Игр-2006 Романа Костомарова, отказывается общаться со СМИ и рассказывать о состоянии мужа.

Напомним, 10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ. Ранее СМИ сообщили, что накануне из-за некроза тканей Роману ампутировали левый голеностоп и провели чистку правой ноги.

«Понимаете, Оксана категорически не хочет ни с кем общаться — и правильно делает. Журналисты уже и через меня, и вообще через кого угодно пытаются выйти, и врачей предлагают, но она ни в какую. Я думаю, Оксана понимает, что тут есть какой-то подвох. То есть как только залезут, начнут плодить фейки.

Спешить со сбором средств тоже не стоит. Были случаи, когда начинали сборы раньше времени, а потом приходилось судиться. В любом случае, если Оксане понадобится помощь, она сама за ней обратится, и не надо бежать впереди поезда», — приводит слова Журовой News.ru.

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