Чемпион России Евгений Семененко возобновил тренировки после болезни

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что её ученик, чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко, выздоровел и возобновил тренировки.
Ранее Семененко пропустил чемпионат Санкт-Петербурга из-за высокой температуры.
«Евгений только вышел на тренировки, спустя две недели болезни. Вышел здоровый, больного мы его не пускали. Сейчас будет восстанавливаться. Тренировки пока втягивающие, чтобы пришёл в норму и хорошее состояние. Будем постепенно наращивать и готовиться к финалу Гран-при», — приводит слова Мишиной «РИА Новости Спорт».
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. Ранее сообщалось, что выздоровели и возобновили тренировки другие ученики Татьяны и Алексея Мишиных – Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.
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