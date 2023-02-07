Чемпион России Евгений Семененко возобновил тренировки после болезни

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что её ученик, чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко, выздоровел и возобновил тренировки.

Ранее Семененко пропустил чемпионат Санкт-Петербурга из-за высокой температуры.

«Евгений только вышел на тренировки, спустя две недели болезни. Вышел здоровый, больного мы его не пускали. Сейчас будет восстанавливаться. Тренировки пока втягивающие, чтобы пришёл в норму и хорошее состояние. Будем постепенно наращивать и готовиться к финалу Гран-при», — приводит слова Мишиной «РИА Новости Спорт».

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. Ранее сообщалось, что выздоровели и возобновили тренировки другие ученики Татьяны и Алексея Мишиных – Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.