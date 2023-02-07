Продюсер премии ISU Skating Awards заявил, что хочет сделать соревнования из гала-шоу

Спортивный агент, продюсер и основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян рассказал, что изменил бы на международных соревнованиях по фигурному катанию.

«Я бы хотел в первую очередь поменять формат показательных выступлений. Не перестану говорить, что гала в его нынешнем виде – не самый лучший способ показывать любителям фигурного катания блеск нашего спорта. Потому что многие фигуристы буквально на коленках стряпают этот показательный номер, на месте придумывают что-то, берут у знакомых какие-то рубашки для костюмов. Если мы сейчас глянем типичный гала-вечер, там будут белые рубашки, черные джинсы — всё в таком духе. Никто не хочет заморачиваться и серьёзно подходить к этому вопросу.

Есть, конечно, люди, которые грамотно к этому готовятся, и я снимаю перед ними шляпу. Они стараются, ответственно относятся, я только приветствую такое. В этом плане хочу отметить Мориса Квителашвили, у которого только наложение грима занимало порядка двух часов.

Хочется, чтобы показательные выступления тоже были частью соревнований, продолжением их. Я предлагаю ISU, чтобы в воскресенье, в день гала, тоже были своего рода соревнования. Чтобы зритель через специальное приложение мог голосовать, допустим, за лучшую тройку номеров. Победители в свою очередь получат денежные призы. Это позволит замотивировать фигуристов относиться к показательным выступлениям более ответственно, готовиться к ним заранее, а не в спешке что-то выдумывать прямо во время соревнований, а зрителю добавит адреналина», — приводит слова Закаряна «РИА Новости Спорт».