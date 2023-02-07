Синицина и Кацалапов опубликовали пост к годовщине завоевания золота ОИ-2022 в команде

Супруги Виктория Синицина и Никита Кацалапов одновременно опубликовали в соцсетях одинаковые посты к годовщине завоевания золотых медалей командного турнира Олимпийских игр – 2022.

«Золотооооооо!!! Прошёл ровно год с того дня, когда мы нашей сильнейшей в мире командой выиграли олимпийское золото в командном турнире!!! От просмотра тех фото и видео эмоции, как будто это было вчера», — написали Синицина и Кацалапов в своих телеграм-каналах.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

Золотые олимпийские медали российским фигуристам до сих пор не вручены, так как на следующий день стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой, сданная 25 декабря 2021 года на чемпионате России, оказалась положительной. Началось расследование. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Валиеву, аннулировав только её результат, показанный на первенстве страны. Однако дело передано в CAS.