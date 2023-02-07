Источник: Роману Костомарову всё же ампутируют вторую ногу

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров лишится второй ноги, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее врачи успешно провели операцию по ампутации левой стопы титулованного фигуриста, которая была поражена развившимися некрозом и сепсисом. Следующая сложная операция должна состояться в ближайшее время.

В данный момент Костомаров находится в сознании, лежит со специальной трубкой в гортани для дыхания и подключён к аппарату ИВЛ, сообщает источник.

Отметим, что ранее некоторые источники сообщали, что врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги и её ампутации не потребуется.

Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.