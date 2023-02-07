Источник: Роману Костомарову всё же ампутируют вторую ногу

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров лишится второй ноги, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее врачи успешно провели операцию по ампутации левой стопы титулованного фигуриста, которая была поражена развившимися некрозом и сепсисом. Следующая сложная операция должна состояться в ближайшее время.
В данный момент Костомаров находится в сознании, лежит со специальной трубкой в гортани для дыхания и подключён к аппарату ИВЛ, сообщает источник.
Отметим, что ранее некоторые источники сообщали, что врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги и её ампутации не потребуется.
Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.
- 7 февраля 2023
-
17:21
-
16:45
-
16:18
-
16:04
-
16:00
-
15:49
-
15:39
-
14:58
-
14:44
-
13:50
-
13:24
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
12:31
-
12:22
-
11:42
-
10:41
- 6 февраля 2023
-
23:36
-
22:45
-
22:34
-
21:36
-
21:02
-
20:23
-
19:46
-
19:09
-
17:43
-
17:19
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
14:00
-
13:38
-
13:28
-
11:14