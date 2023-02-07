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«Самый нервный старт в жизни!» Кондратюк вспомнил о годовщине победы на ОИ в команде

«Самый нервный старт в жизни!» Кондратюк вспомнил о годовщине победы на ОИ в команде
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Чемпион Европы и России 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк отреагировал на годовщину победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Сегодня ровно год с того момента, как закончился командный турнир Олимпийских игр. Это впечатления и воспоминания, которые останутся навсегда. Самый ответственный и нервный старт в моей жизни! 07.02.2022», — написал Кондратюк в своих социальных сетях.

Отметим, что Кондратюк, как и другие участники командного турнира в Пекине, до сих пор не получил олимпийской медали из-за допингового скандала вокруг россиянки Камилы Валиевой. Сданная 25 декабря 2021 года на чемпионате России допинг-проба фигуристки оказалась положительной.

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