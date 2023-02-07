Алексей Ягудин ответил, готов ли стать капитаном на Кубке Первого канала

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин рассказал, хотел ли бы он стать капитаном на Кубке Первого канала.



— На Кубке Первого канала вы с Максимом Траньковым выступали в качестве пресс-атташе команд, но многие хотели бы видеть вас капитанами, потому что вы даёте более яркую эмоцию. Как вы относитесь к этой идее?



— Я за любой кипиш. Но главное, чтоб было поменьше коньков в моей жизни. Это просто уже по-человечески становится очень тяжело, — сказал Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте завтра, 8 февраля, в 8:00 на «Чемпионате».

В 2023 году команда Алины Загитовой «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала по итогам парных, мужских и женских программ.