Алексей Ягудин: я абсолютно всегда позитивно настроенный человек

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин высказался о тонкостях тренерской работы.

— Алексей, во время мастер-классов на ВДНХ вы очень по-доброму всё объясняете, шутите. Если бы вы были профессиональным тренером, делали бы так же? Или в тренерстве нужен более строгий подход?



— Мне кажется, это не зависит от того, являешься ты тренером или просто проводишь мастер-класс. Это зависит от внутреннего состояния. Я всегда стараюсь побольше шутить, улыбаться. Яркий пример: вы идёте по улице, люди бубнят, находятся в каком-то скверном настроении, и ты тоже не особо радуешься моменту. А когда ты видишь море улыбок вокруг тебя, то думаешь: «Блин, ну классно».

Это как в школе: когда учитель находит какие-то нестандартные фразы, приукрашивает урок, и ты не просто 40 минут сидишь и что-то учишь, зубришь или решаешь. Столько примеров приходит в голову! Просто стоит ёлка или украшенная всевозможными вкусняшками. В моей жизни так же. Я абсолютно всегда позитивно настроенный человек, и мне хочется, чтобы людям вокруг тоже было интересно. Иначе зачем? — сказал Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте завтра, 8 февраля, в 8:00 на «Чемпионате».