Лутфуллин: равняюсь на Туктамышеву, ещё запомнился Ягудин, у него олимпийский стержень

Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился мыслями о том, с кого из мира спорта берёт пример.

«Есть ли кумир в фигурном катании, на которого равняюсь? Правильнее будет сказать «пример». И это Лиза Туктамышева. Нравится в ней трудолюбие и любовь к спорту. А вообще, все наши девочки молодцы, все работают, все пашут, стараются показать максимум.



Нравился ли кто-то в детстве? Алексей Ягудин очень запомнился. У него есть олимпийский стержень. Такой же, как у Евгения Плющенко. Но больше я следил за Ягудиным», — цитирует Глеба Лутфуллина Sport24.

Лутфуллин является чемпионом Санкт-Петербурга. Он набрал 290,20 балла. Лутфуллин исполнил четыре квада, но остался без одного каскада. Глеб опередил ближайшего преследователя Макара Игнатова на три балла.