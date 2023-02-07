Лутфуллин: на международном уровне классно соревноваться, но и в России конкуренция сильна
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился мыслями о возможном возвращении россиян на международные арены.
«Допустят — здорово. Классно, конечно, соревноваться на международном уровне. А так, у нас очень сильна конкуренция в России. Федерация делает всё для нас.
Чемпионат Европы не смотрел. Баллы видел. А смотрел только Даниэля Грассля и всё, больше никого».
Также Лутфуллин рассказал об элементах, над которыми ведётся работа.
«В разработке четверной лутц. Он проще прыгается, чем флип, поэтому, может быть, в скором времени вы увидите. Пятерные — это интересно, прикольно, но очень опасно. Можно попробовать вне сезона, когда уже никаких стартов, просто вкрутиться, потому что на удочке я уже пробовал», — цитирует Лутфуллина Sport24.
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