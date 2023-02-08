Лутфуллин: в произвольной мечты пять четверных, в фигурном катании люблю только прыгать

Чемпион Санкт-Петербурга 2023 года в мужском одиночном катании Глеб Лутфуллин высказался о любви к прыжкам.
«Сколько четверных в произвольной мечты? Пять. Ещё один тулуп там достаточно добавить. Всё, что сейчас могу, в принципе. Если доработаю четверной лутц, то вставлю его первым элементом, а дальше так же — тулуп и два сальхова. Ещё мне интересно сделать в программе каскад четверной лутц + тройной риттбергер. В принципе, мне это под силу.
Прыжки — любимая часть фигурного катания? В фигурном катании я люблю только прыгать. Вращения вообще не люблю. Скольжение, дорожки… Вообще, с Кириллом Алёшиным прикольно занимались, мне понравилось. Но больше всего я всё равно люблю прыгать. Особенно когда до этого отдохнул и есть в запасе много сил», — цитирует Лутфуллина Sport24.
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