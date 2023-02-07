«Один из самых счастливых моментов в жизни». Валиева — о годовщине победы на ОИ в команде

Чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева вспомнила о годовщине победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине! Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые. Спасибо нашей команде: Вике (Синицыной), Никите (Кацалапову), Насте (Мишиной), Саше (Галлямову), Марку (Кондратюку)!» — написала Валиева на своей странице в социальной сети.
На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.
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