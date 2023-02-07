Канадка Дюамель резко ответила на пост Валиевой про золото на Олимпийских играх в Пекине

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель высказалась о посте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине! Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые. Спасибо нашей команде: Вике (Синицыной), Никите (Кацалапову), Насте (Мишиной), Саше (Галлямову), Марку (Кондратюку)!» — написала Валиева на своей странице в социальной сети.

«Прошёл год с тех пор, как американские и японские фигуристы не получили олимпийских медалей, спустя год их нет до сих пор! Я хочу видеть пресс-релиз, что Олимпийский комитет и ВАДА делают всё для того, чтобы эта ситуация решилась», — отреагировала на пост Дюамель.

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.