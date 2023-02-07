«Верить в это не хочу совершенно». Журова — о том, что Костомарову ампутируют обе ноги

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что у фигуриста Романа Костомарова ампутировали стопу.
«Так же переживаю, как и все. И правильно, что даже нам, друзьям, когда мы пишем, ничего не говорится. У меня тоже не из первых рук информация, и правильно, что Оксана (Оксана Домнина – супруга Костомарова. – Прим. «Чемпионата»), я прямо поддерживаю её, не отвечает никому, даже своим друзьям и знакомым.
И когда ссылка делается на врача, для меня это очень странная история – я к такому врачу лечиться бы не пошла никогда. Если он раскрывает врачебную тайну. Со мной был такой один раз прецедент, когда вот как раз врачи рассказали достоверно прямо всё в подробностях… Ну, извините, они не имеют права без моего ведома такие вещи выдавать.
Реально ни у кого нет информации и, я думаю, что сейчас никто не скажет чётко и достоверно. Я даже не очень верю, что та информация, которая в ТАСС просочилась, что она достоверная. Ну, может быть, да, они всё-таки стараются проверенную информацию давать. Понимаете, но даже в такой ситуации, прочитав такое, всё равно верить не хочется. Даже прочитав её как официальную, я, например, верить в это не хочу совершенно», — приводит слова Журовой «КП Спорт».
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