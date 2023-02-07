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«Мы все в шоке». Тарасова эмоционально отреагировала на новость об операциях Костомарова

«Мы все в шоке». Тарасова эмоционально отреагировала на новость об операциях Костомарова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что фигуристу Роману Костомарову ампутируют обе стопы.

«Вы по поводу Романа? Звоните в больницу, я ничего не знаю ещё. Мне все с утра звонят. Ужас, ужас! Мы все в шоке, как же так. В больницу надо звонить», — приводит слова Тарасовой Woman.

Ранее врачи успешно провели операцию по ампутации левой стопы титулованного фигуриста, которая была поражена развившимися некрозом и сепсисом. Некоторые источники сообщали, что врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги и её ампутации не потребуется. Позднее эта информация была опровергнута.

Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.

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