«Мы все в шоке». Тарасова эмоционально отреагировала на новость об операциях Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что фигуристу Роману Костомарову ампутируют обе стопы.
«Вы по поводу Романа? Звоните в больницу, я ничего не знаю ещё. Мне все с утра звонят. Ужас, ужас! Мы все в шоке, как же так. В больницу надо звонить», — приводит слова Тарасовой Woman.
Ранее врачи успешно провели операцию по ампутации левой стопы титулованного фигуриста, которая была поражена развившимися некрозом и сепсисом. Некоторые источники сообщали, что врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги и её ампутации не потребуется. Позднее эта информация была опровергнута.
Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.
- 8 февраля 2023
-
00:11
- 7 февраля 2023
-
23:38
-
22:29
-
22:00
-
21:00
-
20:59
-
20:30
-
19:31
-
19:12
-
18:06
-
17:53
-
17:21
-
16:45
-
16:18
-
16:04
-
16:00
-
15:49
-
15:39
-
14:58
-
14:44
-
13:50
-
13:24
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
12:31
-
12:22
-
11:42
-
10:41
- 6 февраля 2023
-
23:36
-
22:45
-
22:34
-
21:36
-
21:02
-
20:23