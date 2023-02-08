Алексей Ягудин ответил, с кем он соревнуется сейчас

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин порассуждал о борьбе с самим собой.

— Вы говорили, что всегда любили соревноваться. С кем вы соревнуетесь сейчас?



— Если уходить в философию, то прежде всего человек должен победить самого себя. Даже если взять спорт: если ты победил во время тренировочного процесса, то тебе будет проще уже ввязываться в борьбу со своими соперниками. Глобально самые большие враги — это мы сами. Мы должны себя заставлять, лень порой выходит на первый план. Даже взять мастер-классы, которые мы с Женей Медведевой проводим. Я всегда благодарю людей, что они победили самих себя. Это же не просто прийти, взять конёчки и покататься, надо ещё записаться. Мне очень приятно, что такие люди есть. Опустить руки мы можем всегда, а стоит ли? Мы живем, к сожалению, один раз. — сказал Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью с Алексеем Ягудиным читайте сегодня в 8:00 на «Чемпионате».