Ягудин объяснил, почему не выступает в «Ледниковом периоде» в качестве участника

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин рассказал о том, почему не принимает участие в «Ледниковом периоде» как фигурист.
— У вас есть возможность соревноваться в «Ледниковом периоде» в качестве участника, но вы выступаете в роли ведущего — почему? Не было мыслей снова стать участником?
— Я не против, но мне, естественно, как одиночнику проще быть не с кем-то, а в одиночку. Ну а здесь соединилось, что мне очень нравится вести, всё совпало — я остаюсь в мире фигурного катания, но не с кем-то. Мне очень нравилось, когда я катался и с Дайнеко, и с Пушкиной, и с Кожевниковой, и с Ланской, но отвечу фразой Ильи Авербуха: «Лёх, лучше б ты вёл! Мне с тобой так тяжело». Танцору, парнику не надо объяснять, как взять партнёршу, как покрутиться, а мне надо. Я в этом плане не ленивый, но нужно время, а времени для постановок программ всегда не хватает», — сказал Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
- 8 февраля 2023
-
08:40
-
08:10
-
07:58
-
07:08
-
00:11
- 7 февраля 2023
-
23:38
-
22:29
-
22:00
-
21:00
-
20:59
-
20:30
-
19:31
-
19:12
-
18:06
-
17:53
-
17:21
-
16:45
-
16:18
-
16:04
-
16:00
-
15:49
-
15:39
-
14:58
-
14:44
-
13:50
-
13:24
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
12:31
-
12:22
-
11:42
-
10:41
- 6 февраля 2023
-
23:36
-
22:45