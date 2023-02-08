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«Я старый больной человек». Ягудин ответил, примет ли участие в турнире по шоу-программам

«Я старый больной человек». Ягудин ответил, примет ли участие в турнире по шоу-программам
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин сказал, что ещё не знает, будет ли он выступать на турнире по шоу-программам.

— Скоро состоится турнир по шоу-программам. Вы примете в нём участие?

— Не знаю, дожить надо. Я тут шутил, что сначала до Нового года дожить надо, теперь до этого турнира. Но я знаю, что очень много претендентов. Как меня в своё время учил Алексей Николаевич Мишин, он говорил моей маме: «Зоя Алексеевна, снимите розовые очки». Я люблю ходить в розовых очках, но надо отталкиваться от реальности: я старый больной человек. Есть масса красивых, молодых, озорных, артистически одаренных фигуристов, которым будет за счастье там выступить. — сказал Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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