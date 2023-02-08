«Более раскованное, более распоясанное». Ягудин — о новом поколении фигуристов
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий шоу «Ледниковый период» и комментатор Алексей Ягудин поделился мнением о новом поколении фигуристов.
— Как вы думаете, почему спортсмены вашего поколения более открытые и откровенные, чем спортсмены нынешнего поколения?
— Мне кажется, наоборот, новое поколение более раскованное, более распоясанное в хорошем смысле этого слова, абсолютно по-другому воспитанное. Они абсолютно по-другому видят вещи. Но, какое бы поколение мы ни рассматривали, то, что из себя представляет человек, — это показатель воспитания, вот и всё. Как говорится, кто на кого учился, — сказал Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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