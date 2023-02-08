Жена Романа Костомарова обратилась к мужу со словами поддержки в его день рождения

Супруга победителя Олимпийских игр – 2006 Романа Костомарова Оксана Домнина поздравила мужа с днём рождения.
«С днём рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всём!
Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так… и мы всё преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи.
Спасибо всем неравнодушным… Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное.
Уважаемая пресса… Пожалуйста… Прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа… добывать информацию и писать, что правда и неправда… но только Роман… если посчитает нужным️, расскажет обо всём, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!
Всем здоровья… Ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты! Будьте в здравии, друзья!» — написала Домнина в социальной сети.
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