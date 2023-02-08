Траньков — Костомарову: тебя не хватает на льду и в жизни. Ждём!

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поздравил победителя Игр-2006 в танцах на льду Романа Костомарова с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.

«Ромка, с днём рождения тебя, мужик. Мы все очень ждём тебя, чтобы отметить всё, что пропустили, просто поболтать и поспорить. Тебя не хватает на льду и в жизни. Ждём!!! С днём рождения!» — написал Траньков в соцсетях.

Фото: Личный архив Максима Транькова

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.