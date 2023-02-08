Олимпийский комитет России поддержал Романа Костомарова в день рождения

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил с днём рождения победителя Игр-2006 в танцах на льду Романа Костомарова, которому сегодня, 8 февраля, исполняется 46 лет.
«Сегодня день рождения у Романа Костомарова, который борется сейчас с тяжёлым недугом!
В этот сложный период его жизни все тёплые слова в его адрес особенно сильны: уверены, всё спортивное сообщество и болельщики от всей души желают нашему знаменитому фигуристу сил, мужества и энергетики, которые сейчас столь необходимы Роману и его близким.
Скорейшего выздоровления! Мы искренне верим, что всё будет хорошо! Здоровья и счастья!
Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, победитель финалов Гран-при, трёхкратный чемпион России!» — написано в соцсетях ОКР.
10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
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