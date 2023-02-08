Вайцеховская — Костомарову: ты уже совершал невозможное. И, уверена, сумеешь ещё раз!

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поздравила с днём рождения победителя Игр-2006 в танцах на льду Романа Костомарова, которому сегодня, 8 февраля, исполняется 46 лет.

«Рома! Сейчас все слова и пожелания кажутся бессмысленными, но когда-нибудь ты их обязательно прочитаешь.



В 2006-м я видела, как ты стал олимпийским чемпионом. Видела на протяжении лет, как вы шли к этому. Долго, трудно, порой кроваво. И та ваша золотая медаль ценна не тем, что она была завоёвана, а тем, что вы выполнили самую сложную, нечеловечески сложную задачу, какая только может стоять перед спортсменом. Ты выполнил, Ромка. Потому что ты — мужчина, на которого твоя партнёрша всегда могла опереться, как на скалу. Ты всегда это знал, и она знала — потому и ответственность на тебе была больше.



Потом ты стал такой же скалой для Оксаны. Для детей. Для всех твоих друзей, к числу которых я отношу и себя тоже. И сейчас ей являешься.



Я хочу, чтобы ты всегда, как бы ни было трудно, сколь бы сильно порой ни наплывало отчаяние, помнил: ты можешь всё, Ромка! Ты уже делал это, парень! Совершал невозможное. И, я уверена, сумеешь всё преодолеть ещё раз! С днём рождения!!!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.