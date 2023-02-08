Евгения Медведева — о Романе Костомарове: хочу советоваться с ним ещё много-много лет

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева поздравила с днём рождения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, которому сегодня, 8 февраля, исполняется 46 лет.
«Мир фигурного катания полон интриг, внутренних и публичных скандалов. Многих это привлекает, кого-то отталкивает. Лично я за мир и взаимопонимание.
За свой недолгий век в мире фигурного катания я ни разу не испытывала дискомфорт от общения и работы с Ромой. И под этими словами подпишется огромное количество людей.
Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком ещё много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана — вы пример для меня!
Рома, с днём рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Крепкого тебе здоровья! Скоро увидимся!» — написала Медведева в соцсетях.
10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
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