Букин — Костомарову: Рома, здоровья! Ты пример настоящего мужчины для меня
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Двукратный чемпион России, многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, поздравил с днём рождения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, которому сегодня, 8 февраля, исполняется 46 лет.
«Рома, здоровья! Ты пример настоящего мужчины для меня. С днём рождения тебя! И скоро увидимся!» — написал Букин в соцсетях.
10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
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