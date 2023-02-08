Тренер Самохин рассказал, как к нему обратился новый танцевальный дуэт Хавронина/Нарижный

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин рассказал, как стал наставником нового танцевального дуэта Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Отметим, что ещё в начале текущего сезона Хавронина выступала в паре с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Аннабель Морозов.



«Случилось, я думаю, очень просто. Там издалека. Это не случилось бы, если бы сохранялась пара Нарижный и Морозов. Думаю, ноги оттуда растут. Конкретную причину распада той пары я не знаю — это надо Николая [Морозова] спрашивать. Скорее всего, его, а не Дэвида. Но развалились до чемпионата России, хотя могли бы участвовать. Возможно, какие-то другие планы были. А то, что Ира решила встать с Дэвидом — я не спрашивал. Дэвида я понимаю — они встречаются, ему нужна была партнёрша, а Ира — очень хорошая партнёрша. У Иры я не спрашивал причину. Не думаю, что тут причина – любовь исключительно. Думаю, она для себя какие-то определённые планы на будущее нарисовала по перспективе. Может быть, и любовь, но здесь выход во взрослые — это абсолютно другое. В юниорах может произойти всё что угодно. Что бы ты ни делал — главное, чтобы это было весело, здорово, мощненько. Во взрослых всё равно всё по-другому. Ира, наверное, для себя что-то определила.

Они к нам обратились. Разговаривали с Дэвидом сначала, но потом и с обоими ребятами. Мы с супругой с ними встречались и дали им возможность подумать, точно ли вы понимаете. Ребята подумали и в конце концов решили так. Они хотели поменять что-то. За последние год или два успели почувствовать Ира одних тренеров, Дэвид — Алексея Горшкова с его командой. Конкретно лезть с вопросами «а что не устраивало» — зачем?

Мы долго не думали. Мы обсудили, нам интересно развиваться, для нас это определённый вызов. Судя по тому, что нам интересно, тут ни страха, ничего нет. Мы с супругой обсудили и сказали «да», если ребята решат — давай, с удовольствием», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».