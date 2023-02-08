Директор USADA высказался об отсутствии у американцев медалей из-за дела Камилы Валиевой

Директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт ответил на вопросы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Церемония награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине была отложена из-за результата допинг-теста Валиевой. Фигуристы до сих пор не получили свои медали.

«Кто виноват, что у спортсменов до сих пор нет медалей? Валиеву нельзя было допускать к соревнованиям с ожидаемым положительным результатом, и было достаточно времени, чтобы её положительный случай был сообщён и решён до начала зимних Олимпийских игр. Это позволило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в первую очередь заниматься её делом. Решение не подавать апелляцию непосредственно в Спортивный арбитражный суд снова позволило россиянам украсть правосудие и так долго затягивать это относительно простое дело.

К сожалению, у нас нет юрисдикции или полномочий в этой ситуации, потому что в ней участвуют РУСАДА и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), но мы надеемся всегда поддерживать чистых спортсменов и выступать за честность и справедливость для них. Мы встретились с организациями, которые несут ответственность за это дело, и подтолкнули их к тому, чтобы спортсмены наконец-то получили хоть какое-то подобие справедливости за их тяжёлую работу и самопожертвование, а также сделать всё возможное, чтобы такая ситуация больше никогда не повторилась.

Вручение медалей спортсменам никогда не должно было занимать так много времени. Кажется очевидным, что русские будут тянуть время как можно дольше, и на сегодняшний день мы всё ещё не знаем, собирается ли ВАДА подавать апелляцию. Мы надеемся, что ВАДА немедленно подаст апелляцию и потребует публичного и ускоренного слушания, что разрешено правилами, и что спортсмены наконец получат свои законные медали этим летом», — приводит слова Тайгарта USA TODAY.