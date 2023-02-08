В ВАДА прокомментировали дело Камилы Валиевой

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ответил на вопросы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Церемония награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине была отложена из-за результата допинг-теста Валиевой. Фигуристы до сих пор не получили свои медали.
«Что касается роли ВАДА в этом деле, сейчас мы получили копию полного мотивированного решения дисциплинарного суда Российского антидопингового агентства, а также материалы дела. Ранее мы выражали свою озабоченность в связи с выводом суда о том, что спортсмен не имел «вины или халатности» в этом деле. После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы этот вопрос был решён как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек.
Решение, когда и следует ли вообще вручать медали в этой ситуации, полностью зависит от организатора мероприятия, Международного олимпийского комитета», — публикует ответ ВАДА USA TODAY.
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