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В ВАДА прокомментировали дело Камилы Валиевой

В ВАДА прокомментировали дело Камилы Валиевой
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Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ответил на вопросы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Церемония награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине была отложена из-за результата допинг-теста Валиевой. Фигуристы до сих пор не получили свои медали.

«Что касается роли ВАДА в этом деле, сейчас мы получили копию полного мотивированного решения дисциплинарного суда Российского антидопингового агентства, а также материалы дела. Ранее мы выражали свою озабоченность в связи с выводом суда о том, что спортсмен не имел «вины или халатности» в этом деле. После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы этот вопрос был решён как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек.

Решение, когда и следует ли вообще вручать медали в этой ситуации, полностью зависит от организатора мероприятия, Международного олимпийского комитета», — публикует ответ ВАДА USA TODAY.

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