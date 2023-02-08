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Японский фигурист — о бронзе ОИ-2022: без награды это не кажется реальным

Японский фигурист — о бронзе ОИ-2022: без награды это не кажется реальным
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Японский фигурист Рюити Кихара, выступающий в парном катании с Рику Миурой, высказался о не полученных даже спустя год медалях олимпийского командного турнира Игр-2022.

В командном турнире Кихара входил в состав сборной Японии, которая заняла третье место. Однако вручение медалей было отложено до завершения расследования по делу Камилы Валиевой. В день награждения стало известно, что допинг-проба фигуристки, сданная за полтора месяца до Игр, оказалась положительной.

«Факт, что мы закончили турнир в числе медалистов. Но без награды это не кажется реальным. Эту медаль мы заработали благодаря командным усилиям, поэтому я ждал дня, чтобы отпраздновать с товарищами по сборной то, чего мы добились», — приводит слова Кихары Kyodo.

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