Японский фигурист — о бронзе ОИ-2022: без награды это не кажется реальным

Японский фигурист Рюити Кихара, выступающий в парном катании с Рику Миурой, высказался о не полученных даже спустя год медалях олимпийского командного турнира Игр-2022.

В командном турнире Кихара входил в состав сборной Японии, которая заняла третье место. Однако вручение медалей было отложено до завершения расследования по делу Камилы Валиевой. В день награждения стало известно, что допинг-проба фигуристки, сданная за полтора месяца до Игр, оказалась положительной.



«Факт, что мы закончили турнир в числе медалистов. Но без награды это не кажется реальным. Эту медаль мы заработали благодаря командным усилиям, поэтому я ждал дня, чтобы отпраздновать с товарищами по сборной то, чего мы добились», — приводит слова Кихары Kyodo.