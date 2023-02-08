Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Рома, я с тобой!» Илья Авербух эмоционально поздравил с днём рождения Романа Костомарова

«Рома, я с тобой!» Илья Авербух эмоционально поздравил с днём рождения Романа Костомарова
Комментарии

Хореограф и продюсер Илья Авербух в своих социальных сетях выложил пост, в котором поздравил фигуриста Романа Костомарова с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.

«Рома, дорогой мой человек! Мы одной крови, мы одна семья — и так будет всегда! Мы вместе и в радости, и в горе. И в этом наша сила. Сила, которая есть и будет всегда!

Олимпийских чемпионов много, но есть те, кому ставят памятники, есть те, на чьём примере воспитывают своих детей, есть те, за которыми будут идти поколения людей! Эта дорога очень сложная, но зато эта дорога НАВСЕГДА!

Рома, я с тобой! Мы все трудности пройдём вместе. С Днём Рождения!

P. S. Полностью подписываюсь под каждым словом Оксаны в её обращении к прессе. Уважайте, пожалуйста, личное пространство семьи», — написал Авербух.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.

«Отвечу фразой Авербуха: «Лёх, лучше б ты вёл!» Позитивное интервью с Ягудиным «Отвечу фразой Авербуха: «Лёх, лучше б ты вёл!» Позитивное интервью с Ягудиным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023