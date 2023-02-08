«Рома, я с тобой!» Илья Авербух эмоционально поздравил с днём рождения Романа Костомарова

Хореограф и продюсер Илья Авербух в своих социальных сетях выложил пост, в котором поздравил фигуриста Романа Костомарова с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.



«Рома, дорогой мой человек! Мы одной крови, мы одна семья — и так будет всегда! Мы вместе и в радости, и в горе. И в этом наша сила. Сила, которая есть и будет всегда!



Олимпийских чемпионов много, но есть те, кому ставят памятники, есть те, на чьём примере воспитывают своих детей, есть те, за которыми будут идти поколения людей! Эта дорога очень сложная, но зато эта дорога НАВСЕГДА!



Рома, я с тобой! Мы все трудности пройдём вместе. С Днём Рождения!



P. S. Полностью подписываюсь под каждым словом Оксаны в её обращении к прессе. Уважайте, пожалуйста, личное пространство семьи», — написал Авербух.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.