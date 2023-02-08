Тренер Хаврониной и Нарижного, которые недавно встали в пару: техника немного разная у них

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под чьим руководством недавно встали в пару Дэвид Нарижный и Ирина Хавронина, рассказал о различиях в технике фигуристов.

«По своим данным выглядят хорошо. Скатывание — немного разная техника у них: у одного одно, у второй другое, но, опять же, им легче, потому что мы требуем третье (смеётся). Не совершенно, но требуем немножко своё. Работают, втягиваются, смотрят на других — не то что смотрят, но краем глаза… Втягиваются. Мы с ними сейчас, чтобы им было интереснее, стараемся не только голой техникой заниматься, а накидываем какие-то связочки под определённую музыку. Дай бог скоро увидите их», — сказал Денис Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».